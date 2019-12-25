The National Interest прокомментировал видео воздушного боя на Су-35 в Карелии.

В США назвали Су-35 мощным убийцей. Авторы The National Interest прокомментировали ролик, опубликованный Минобороны России в ноябре 2020 года. На кадрах продемонстрирован самолет поколения 4++, заснятый во время ведения учебного воздушного боя в Карелии. Экипаж отработал захват и поражение пилотируемых и беспилотных средств. Также летчик успешно ушел от атаки условного противника.

Авторы публикации считают, что российский истребитель сочетает в себе маневренность и невероятно мощное универсальное вооружение. Главным оружием для Су-35 считаются ракеты класса "воздух-воздух"Р-74 (РВВ-МД). Они дают возможность самолеты вести огонь вне прямой видимости. Также самолет вооружен ракетами Р-77 (РВВ-АЕ) класса "воздух-воздух". Их считают аналогами американских AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

В материале The National Interest говорится о том, что Су-35 способен решать и наземные задачи. В частности, атаковать цели на земле, что подтверждается действиями в Сирии. Сейчас на вооружении ВКС России находится 120 боевых единиц данного истребителя.

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Фото: Минобороны России