The National Interest рассказали о возможностях "Тосочки".

NI рассказал об ужасе новейшей российской системы ТОС-2. Журнал опубликовал статью под названием "Это новое ужасающее оружие Россия может использовать для уничтожения американских танков". В материале авторы рассказывают о действии "Тосочки", которая в настоящее время проходит опытную эксплуатацию.

Военный эксперт Питер Сучиу в The National Interest напомнил, что многие страны прекратили использовать огнеметы. Однако Москва удвоила усилия по их применению на современном поле боя.

Вместо ранцево-сопловых систем, служивших пехоте на протяжении обеих мировых войн, Россия разработала ТОС-1A "Солнцепек" - платформу залпового огня, установленную на шасси танка Т-72 для запуска термобарических ракет Питер Сучиу о предшественнике ТОС-2

Автор статьи рассказал, что возможности ТОС-2 продемонстрированы на учениях "Кавказ-2020" в сентябре. Комплекс ликвидировал цели, имитирующие бронетранспортеры, неуправляемые ракеты. В отличие от предшественников "Тосочка" имеет повышенную грузоподъемность и проходимость.

Это придает ей вид известной реактивной системы залпового огня БМ-13, разработанной во время Второй мировой войны и получившей прозвище "Катюша", также известной немцами как "Сталинский орган" Питер Сучиу

Стало известно, зачем Турции понадобились С-400.

Фото: Минобороны России