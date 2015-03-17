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Расчет "Тосочки" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

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Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российский боевой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" поразил опорный пункт Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении.  Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими полка "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.  Военнослужащие получили приказ поддержать отечественных штурмовиков огнем. В результате была проведена разведка местности. По результату доклада от командира, расчет выехал на позицию и снарядами атаковал объекты противника, расположенные на дистанции в 12 километров.

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" ударами реактивных термобарических снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что использование военнослужащими термобарических снарядов позволяет ликвидировать личный состав армии киевского режима, которые укрывается в окопах, укрепленных сооружениях, а также лесополосах.

Артиллеристы ВДВ уничтожили до отделения ВСУ на Ореховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, красноармейское направление, минобороны, сво, тос-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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