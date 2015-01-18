Десантники отодвигают противника от подходов к селу Степовое Запорожской области.

Российский артиллерийский расчёт 152-миллиметровой гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" уничтожил на Ореховском направлении в Запорожской области до одного отделения украинских боевиков. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими полка из Анапы при Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении ВДВ в ходе проведения специальной военной операции. Военнослужащие подчеркнули, что десантники в рамках поставленных задач отодвигают Вооруженные силы Украины от населенного пункта Степовое. Ранее появилась официальная информация об освобождении села из-под контроля киевского режима.

Расчёты 152-мм гаубиц, выполняющих боевые задачи на Ореховском направлении в Запорожской области уничтожили до отделения пехоты ВСУ в опорном пункте. пресс-служба Минобороны России

Расчеты ударных дронов "Молния-2" поразил точку ВСУ на Красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России