Беспилотник выполнил задачу по ликвидации объекта ВСУ на СВО.

Российский расчет уничтожил огневую точку Вооруженных сил Украины беспилотником самолетного типа "Молния-2" на красноармейском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими танкового соединения "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Специалисты уточнили, что во время разведки было установлено, что противник вел плотный огонь из стрелкового оружия, чем препятствовал продвижению вперед отечественным штурмовым подразделениям. Однако точное попадание ударного дрона по объекту ВСУ позволило устранить препятствие.

Расчеты ударных дронов самолетного типа "Молния-2" уничтожили укрепленную огневую точку ВСУ на красноармейском направлении СВО. пресс-служба Минобороны России

Расчёт "Малки" уничтожил ДОТ ВСУ на Красноармейском направлении.

Фото и видео: Минобороны России