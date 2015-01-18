Задача выполнена артиллеристами "Центра" в ходе СВО.

Российский расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Малка" уничтожила долговременную огневую точку Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что работа велась под прикрытием зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

...в ходе выполнения боевой задачи уничтожили железобетонную долговременную огневую точку ДОТ украинских боевиков на красноармейском направлении. пресс-служба Минобороны России

Бойцы выполнили серию залпов осколочно-фугасными снарядами с весом 110 килограммов каждый. Им удалось поразить разведанный ранее объект противника, расположенный на расстоянии, превышающем 25 километров. Ликвидация данного оборонительного сооружения армии киевского режима позволила прорвать укрепленную оборону врага на оперативном направлении.

Из украинского плена вернулись 175 российских военных.

Фото и видео: Минобороны России