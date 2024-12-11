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МО сообщило о поражении "Тосочкой" опорного пункта ВСУ в Харьковской области

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Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российский боевой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" в ночь на 24 января с расстояния в девять километров уничтожил взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на территории Харьковской области. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими подразделения войск РХБЗ армейского корпуса "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

Поступила задача: нанесение огневого поражения противнику, взводный опорный пункт. Будем наносить огневое поражение на расстоянии 9 км. Вычислили позиции противника, траншеи, ну и передвижение личного состава.

командир огнеметной группы с позывным "Капа"

Уточним, что современное технологическое оснащение машины и боевой опыт экипажа позволили оперативно провести  развертывание ТОС-2 и привязаться к местности. Далее бойцы совершили серию ударов термобарическими снарядами по объектам противника. Все заявленные цели удалось ликвидировать.

Минобороны показало кадры освобождения Соленого в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, тос-2, харьковская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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