Задача выполнена в ходе СВО "Центром".

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры освобождения из-под контроля армии киевского режима населенного пункта Соленое, размещенного на территории Донецкой народной республики. Сегодня днем командование "Центральной" группировкой войск ВС РФ уведомило общественность об установлении контроля над данным участком. Военнослужащие подчеркнули, что штурмовые подразделения во время наступления зачистили местные здания от остатков находившихся там бойцов Вооруженных сил Украины

Штурмовики, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты боевиков, задействовали артиллерийские расчеты для уничтожения вскрытых вражеских позиций. пресс-служба Минобороны России

На кадрах показаны, в частности, двое бойцов ВС РФ, которые держат российский государственный флаг.

Мотострелки показали трофеи, захваченные у ВСУ в селе Русское Поречное.

Фото и видео: Минобороны России