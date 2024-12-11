Российские бойцы из штурмовых отрядов Вооруженных сил страны нашли в освобожденном населенном пункте Русское Поречное множество образцов западного оружия. Среди иностранных средств зафиксированы ручные гранаты, произведенные на территории США, Германии и Бельгии, а также американская M67 и немецкая DM-51A2. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими мотострелкового полка "Северной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на курском направлении.
Гранатомет шведский, он предназначен для стрельбы в замкнутых пространствах. Сняли его с позиций, забрали себе. Они еще используют американские 40-миллиметровые гранаты.
командир батальона с позывным "Странник"
Также бойцы мотострелкового полка рассказали о зверствах, которые местные боевики из армии киевского режима совершали на территории населенного пункта Русское Поречное.
Спустились, почувствовали резкий запах, начали смотреть. Оказалось мирные жители - женщины и мужчины. У всех пулевые и осколочные ранения. Скорее всего, в подвал к ним бросили гранату, а потом добили. Все связанные и замученные.
командир отделения с позывным "Ксей"
Напомним, об освобождении из-под контроля ВСУ населенного пункта Русское Поречное в Курской области российское министерство по обороне сообщило общественности 17 января
Расчет ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
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