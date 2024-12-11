Задача выполнена "Днепром" в ходе СВО.

Российский расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный на правом берегу реки в Херсонской области. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями группировки войск "Днепр" ходе проведения специальной военной операции. В собственном Telegram-канале глава нового региона страны Владимир Сальдо указал, что отечественные разведчики засекли объект противника, с территории которого ВСу регулярно следил за позициями ВС РФ, находившимися на левом берегу реки. Также оттуда враг корректировал огонь артиллерии и запускал беспилотники.

Командованием было принято решение нанести по нему удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуск управляемой ракеты по указанной цели и точным попаданием уничтожил цель. пресс-служба Минобороны России

Оператор ракетного комплекса цель поразил и уничтожил цель первым же запуском ракеты. После поражения объекта противника, боевой расчет немедленно сменил позицию, чтобы избежать ответной реакции со стороны армии киевского режима.

Экипаж Т-90М группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России