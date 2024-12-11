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Экипаж Т-90М группировки "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ

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Бойцы рассказали о характеристиках "Прорыва", помогающих в ходе СВО.

Экипаж российского танка Т-90М "Прорыв" уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал командир тяжелой техники с позывным "Юморист". На другом видеоролике сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети продемонстрировали кадры, на которых танкисты готовят машины к выезду, после чего отправляются на выполнение задачи командования. По завершению огня они незамедлительно покидают позицию, а также заезжают в "отстойник", чтобы противник не мог их выследить. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями мотострелковой дивизии общевойсковой армии "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. 

Мы работали, взаимодействовали с пехотой, поддерживали огнём. Наша задача была уничтожить вражеский "опорник", а также наведение по целям, если бы появилась живая сила противника и пулемётные расчёты. В общем, облегчить жизнь товарищам

"Юморист", командир танка

Военнослужащий с позывным "Марк" добавил, что на Т-90М установлены тепловизоры, благодаря которым можно увидеть местность, находящуюся на расстоянии до четырёх километров от танка. Боец заметил, что еще больше преимуществ "Прорыв" показывает в вопросе стрельбы по противнику.

Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ми-35м.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, прорыв, сво, т-ром
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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