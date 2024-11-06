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Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-2 "Тосочка"

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Цели противника были обнаружены с помощью дронов разведки.

Минобороны показало видео боевой работы ТОС-2 "Тосочка" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили опорные пункты, укрытия и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие войск РХБЗ группировки "Запад". Цели противника были обнаружены с помощью дронов разведки. Удары нанесли термобарическими снарядами.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, тос-2, тосочка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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