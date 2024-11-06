Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-2 "Тосочка"

Минобороны показало видео боевой работы ТОС-2 "Тосочка" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили опорные пункты, укрытия и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие войск РХБЗ группировки "Запад". Цели противника были обнаружены с помощью дронов разведки. Удары нанесли термобарическими снарядами.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Видео: Минобороны России
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