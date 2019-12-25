Марк Эпископос рассказал о серьезном вооружении борта.

В США оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Автор The National Interest Марк Эпископос считает борт "убийцей всего". По словам эксперта, самолет может похвастаться постоянно расширяющимся набором вооружения. Он имеет 12 узлов подвески, которые совместимы со множеством типов ракет. Арсенал также включает в себя управляемые бомбы.

Напомним, то Су-34 считается одним из мощнейших российских истребителей. Он имеет конструкцию планера, которая сочетается с современными летно-техническими достижениями. Первый этап создания самолета пришелся на 1980-е года, когда Военные решили заменить штурмовики Су-24. Предшественник Су-34 имел наименование Су-32ФН. Он появился в 1995 году, но из-за нехватки финансирования и непоследовательной поддержки проекта программа завершилась.

Проект Су-34 возродился в начале 2000-х. Самолет оснастили цифровым бортовым оборудованием, системой навигации и улучшенным электронным противодействием. На вооружение борт поступил в 2014 году. Частично дизайн истребителя напоминает Су-27.

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Фото: Минобороны России