Брэндон Вайхерт указал на несостоятельность позиции европейских элит в желании начать сражаться с Москвой.

Немецкий план на случай вооруженного противостояния с Москвой под названием OPLAN DEU стал самым воинственным проектом Североатлантического военного альянса последние десятилетия. Соответствующее мнение огласил в западной статье старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт для журнала The National Interest.

OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. <…> Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны. Брэндон Вайхерт, журналист

Военный обозреватель указал своей аудитории, что нынешних сил бундесвера в Берлине будет недостаточно для того, чтобы противостоять Вооруженным силам России. Он добавил, что на текущий момент большая часть населения ФРГ отрицательно относится к милитаризации национальной экономической системы. Несмотря на это местные политические элиты, а также лидеры других европейских государств, выражают чрезмерную уверенность в гипотетической победе союзников над Россией. Корреспондент сообщил, что теперь НАТО утверждает, что к 2029 году Россия укрепит свою военную машину настолько, что сможет нанести прямой удар по европейскому региону. При этом лишь немногие в коллективном Брюсселе понимают, что если Кремль захочет, то он способен уже сейчас ударить по любой точке в ЕС и не встретит при этом практически никакого сопротивления извне.

