Обозреватель из The National Interest раскрыл двойные стандарты Запада.

В вашингтонской администрации готовы отказаться от помощи украинским властям на фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией и недавних заявлений министра финансов США Скотта Бессента о бесполезности многочисленного санкционного давления против Москвы. Такое мнение в авторской статье высказал западный обозреватель, старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт для американского журнала The National Interest (NI). Иностранный эксперт заметил, что у международных союзников киевского режима есть двойные стандарты в антироссийской стратегии. Речь идет о том, что коллективных Брюссель хотя и пытается задушить экономическую систему России, но одновременно с этим закупает у страны энергетические носители.

Вся западная стратегия против России, особенно европейская, — сущая шизофрения. <…> Это все равно, что одной рукой заливать огонь водой, а другой — подливать масла... Дональд Трамп сыт по горло конфликтом... Они предрекают, что американцы готовятся отказаться от поддержки Украины. Брэндон Вайхерт, обозреватель из ФРГ

NI: санкции против России выпотрошили экономику Германии.

Фото: pxhere.com