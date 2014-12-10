На Западе обвинили санкции в причинах энергетического кризиса в странах ЕС.

Немецкая экономическая система оказалась полностью ослаблена антироссийским санкционным давлением. Такое мнение в авторской статье высказал западный обозреватель Брэндон Вайхерт для американского журнала The National Interest (NI). Иностранный эксперт заметил, что действия Североатлантического военного альянса на украинской территории против Москвы ослабили европейский проект в сфере экономического развития стран-членов. Специалист добавил, что кризисная ситуация на поле боя приводит к росту стоимости на энергетические носители в коллективном Брюсселе, а также напряжению национальных экономических систем. В свою очередь это сказывается на политической напряженности внутри регионального сообщества.

Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода "Северный поток — 2", который когда-то… подпитывал промышленную мощь Берлина. Брэндон Вайхерт, обозреватель из ФРГ

