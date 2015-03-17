Захарова прокомментировала аукцион с реликвиями холокоста в ФРГ

В МИД России не понимают, куда продавцы дели свою совесть.

Частный аукцион по продаже предметов, связанных с холокостом, который должен был пройти в городе Нойсе, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на территории Германии, обнажил отсутствие совести и вновь подтвердил неискренность раскаяния за ужасы нацизма. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат объяснила, что на торгах пошли личные вещи жертв Холокоста, а также документация, связанная с казнями и медицинскими опытами в застенках Германии времен Второй мировой войны. В Москве призвали дать термин для наживы на реализации "сокровенных мыслей и чувств людей, обреченных на мучительные страдания". Известно, что изначально в ФРГ планировали выставить в качестве лота несколько сотен документов из коллекции частного исследователя нацистской Германии.

Вот за все эти материалы, которые были вынесены на аукцион, предлагалась стартовая цена в €350... Удивительно, что цена предательства подверглась не инфляции, а дефляции, при этом масштаб предательства сохранился.... Или настолько так называемая ультралиберальная новая этика запудрила мозги, что от человеческого ничего и не осталось? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве России задались вопросом о том, почему в Германии коллекционеры и аукционные дома не обратились к профильным музеям, мемориалам, к фондам защиты памяти жертв Второй мировой войны, жертв холокоста. Мария Захарова добавила, что в ФРГ нет законодательного регулирования относительно продажи таких реликвий. Она заметила, что несмотря на это, у продавцов должна быть совесть.

Фото и видео: МИД России