В МИД РФ указали на лицемерия Евросоюза в выдаче Шенгенских виз.

Представители американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе развернули на территории Филиппин кампанию по найму местных жителей для участия в боевых действиях на стороне армии киевского режима. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 27 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат заметила, что подбор кандидатов ведется компанией RMS International, офис которой располагается в штате Флорида. Фирма известна по своей специализации в области безопасности. В качестве преимущества в выборе бойца для поддержки ВСУ остается местным бывшим сотрудникам силовых структур и экс-военным. Когда филиппинец заключает контракт, то затем ему оформляется рабочая шенгенская виза в консульском отделе посольства Германии в Маниле.

Посольство Германии в Маниле на Филиппинах оформляет контрактникам, которые собираются участвовать в вооруженном конфликте на стороне киевского режима террористического, шенгенские визы. Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание общественности на то, что одновременно с этим процессом граждане России с подачи Еврокомиссии сталкиваются с глумлением и хамством, когда обычные люди приходят за визами в посольства стран ЕС для того, чтобы посетить с мирными целями эти страны, сходить там в музеи, в театры, что-то купить, отдохнуть, навестить своих друзей или родственников.

Фото и видео: МИД России