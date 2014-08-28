В МИД РФ указали на недопустимость действий главы ЕК на протяжении десятилетий.

Даже искусственный интеллект (ИИ) не согласился бы быть в какой-либо степени ассоциироваться с Урсулой фон дер Ляйен, так как нейросеть бы проанализировала все и заметила бы, что он "в это не играет". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны заметила, что руководитель Европейской комиссии сейчас принимает решения вопреки воле того народа, который она должна представлять. В МИД РФ уточнили, что речь идет о женщине, которая десятилетиями уничтожала в региональном сообществе устои, порядки, обычаи и традиции, а также которая продавливала свои решения силовыми методами.

То, что делает Урсула фон дер Ляйен, на мой взгляд, находится за рамками морали и нравственности, потому что ее цель изначально аморальна. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова считает, что одна из задач, которые ставит перед собой глава Еврокомиссии, заключается в "реинкарнации бацилл" по вопросу расового, этнического, национального "превосходства". Она может думать о сегрегации людей на экономическом, социальном, этническом, религиозном уровнях в ЕС.

"Как святой на бесноватых накапать": Захарова об отношении ЕС к мирным планам.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik