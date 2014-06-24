"Как святой на бесноватых накапать": Захарова об отношении ЕС к мирным планам

В МИД России объяснили недовольство в ЕС обсуждением плана Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

Как только европейские политические элиты слышат слова "мирный план", "переговоры", "контакты", то у них сразу же скулы сводит, потому что такие процессы идут им против шерсти. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сравнила ситуацию с тем, как бесноватых накапать святой водой. По мнению сотрудницы внешнеполитического ведомства, европейским политикам сейчас абсолютно все равно, что говорить, так как их целью является заполнение информационного пространства.

Это даже не о двойных стандартах. Это о русской поговорке: "Наплюй в глаза – всё Божья роса". То есть абсолютная аморальность поведения людей, которые сейчас заправляют на стороне западного меньшинства, мирового меньшинства Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

