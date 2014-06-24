Захарова ответила Макрону, который хочет забрать активы РФ

В МИД России напомнили, что российские активы все еще принадлежат России.

В Москве ответили французскому президенту Эммануэлю Макрону, который ранее публично заявил о желании забрать замороженные российские активы, находящиеся на территории Европейского союза. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница сделала замечание о том, что такими выпадами против нашей страны власти Елисейского дворца хотят забить внутреннюю повестку "вот этой своей абракадаброй". В МИД РФ возмутились тем, что глава государства, которое никакого отношения к этим денежным средствам вообще не имеет, говорит перед аудиторией, что только он и ему подобные обладают правом распоряжаться счетами.

Вы вдумайтесь, что человек говорит: он заявил, что только европейцы имеют право распоряжаться российскими активами, теми самыми денежными средствами, которые находятся сейчас на счетах, которые захвачены представителями стран Европейского Союза. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова напомнила Эмманюэлю Макрону, что российскими счетами имеет право распоряжаться только сама Россия.

