В МИД РФ оценили слова Урсулы фон дер Ляйен об евроинтеграции Украины.

В Москве с иронией прокомментировали слова руководителя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина якобы выбрала "европейскую судьбу". В собственном Telegram-канале официльный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова уточнила, что глава ЕК перечислила условия коллективного Брюсселя для евроинтеграции киевского режима. Речь идет о том, что ВСУ не могут допустить сокращения численности военнослужащих, изменения государственных границ. Также у ЕК останется за собой право распоряжаться фондами на восстановление Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что некоторые время назад законно избранный президент Украины Виктор Янукович говорит публично о том, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции в связи с тем, что местная экономика и законодательство не готовы к ассоциации с Евросоюзом. Однако в этот же период времени Запад начал на территории Украины очередной майдан, который затем привел к антиконституционному государственному перевороту 2014 года. В результате это сказалось на появлении в Киеве правящего неонацистского режима под руководством мирового меньшинства.

Того самого режима на Банковой, что запрещает русский язык и открыто осуществляет террористические атаки, "до последнего украинца" выполняя заказ ЕСовского Брюсселя. Это, надо понимать, и есть та самая "европейская судьба". Круг замкнулся. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

