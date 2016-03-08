Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС

В МИД России рассказали о проблемах киевского режима.

Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Европейский союз. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" дала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что внедрение киевского режима в состав ЕС нужно не обычным гражданам регионального сообщества, а местной евробюрократии. По словам пресс-секретаря МИД РФ, там проводится политика, не учитывающая национальные интересы стран-участниц.

Есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что к этим проблемам нужно добавить бедственное положение европейской, ЕСовской экономической системы. Мария Захарова считает, что киевский режим использует тему интеграции страны в Евросоюз ради того, чтобы "оставаться на плаву" перед собственным народом и демонстрировать гражданам хоть какие-то результаты на внутреннем треке.

Фото: МИД России