  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС
Сегодня, 10:17
64
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Захарова объяснила, почему Украина не вступит в ЕС

0 0

В МИД России рассказали о проблемах киевского режима.

Украина не соответствует ни одному критерию для вступления в Европейский союз. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" дала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что внедрение киевского режима в состав ЕС нужно не обычным гражданам регионального сообщества, а местной евробюрократии. По словам пресс-секретаря МИД РФ, там проводится политика, не учитывающая национальные интересы стран-участниц.

Есть четкое понимание, что Украина не соответствует ни одному из заявленных критериев. Там нет ничего: там нет ни демократии, там нет прозрачности судебной системы, там нет антикоррупционного действующего законодательства.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что к этим проблемам нужно добавить бедственное положение европейской, ЕСовской экономической системы. Мария Захарова считает, что киевский режим использует тему интеграции страны в Евросоюз ради того, чтобы "оставаться на плаву" перед собственным народом и демонстрировать гражданам хоть какие-то результаты на внутреннем треке.

Захарова: ЕС был частью коррупционных схем Миндича.

Фото: МИД России

Теги: евроинтеграция, евросоюз, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии