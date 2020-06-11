Захарова: ЕС был частью коррупционных схем Миндича

В МИД России указали на то, что Урсула фон дер Ляйен не могла не знать о махинациях.

Европейские политические элиты были не просто в курсе, а являлись частью коррупционных схем, которые возглавлял украинский бизнесмен Тимур Миндич. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Таким образом чиновница прокомментировала якобы возмущение со стороны коллективного Брюсселя возникшей в киевском режиме ситуации. Она задала риторический вопрос о том, знала ли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, бывший глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Боррель о проблеме. В нашем внешнеполитическом ведомстве напомнили, что именно руководительница ЕК закупала вакцины для регионального сообщества по SMS, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы.

Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали. Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы. Эти деньги шли на счета, аффилированные с ними же. В этом суть игры. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова о ШОС: "первая ласточка" многополярного мира.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik