Захарова о ШОС: "первая ласточка" многополярного мира

В МИД РФ напомнили о том, что невозможно остановить процесс многополярности.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС являются яркими примерами современной многополярности на планете. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. По словам дипломата, сейчас речь идет не только о географии в вопросе центров силы, так как страны объединяются, притягивают к себе и формируют вокруг себя "орбиты" не только по признаку наличия общих государственных границ.

Все это уже перешло из плоскости в объем... Уже есть первые ласточки. Тогда это все казалось каким-то космическим будущим. <...> В обывательской среде мало кто осознавал, какие процессы идут. Я помню, сколько нужно усилий, чтобы вывести эту организацию в некое публичное поле узнаваемости, чтобы раскрыть людям истинное значение и грани возможностей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что ШОС объединяет участников не только по принципу географической представленности или экономического интереса, но также по принципу выгоды от объединения усилий, минимизации издержек и оптимизации подходов стран к решению различных проблем.



Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik