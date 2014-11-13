Захарова: уровень, на который упала политическая элитка Молдовы, вызывает шок

В МИД РФ напомнили о вкладе поэта в отечественную и мировую культуру.

Тот уровень, на который упала политическая элита Молдавии, вызывает сначала усмешку, хохот, а потом глубочайший шок. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Таким образом чиновница публично прокомментировала заявление республиканского депутата Михая Друцэ, который возложил вину за появление ЛГБТ*-сообщества на территории Бессарабии на поэта Александра Пушкина.

Это из разряда новостей, которые, с одной стороны, вызывают усмешку или гомерический хохот, а потом, когда первая эмоция проходит, они действительно вызывают в большей степени состояние глубокого шока от того уровня, на который опустилась, упала и на котором находится нынешняя политическая элита, — а лучше сказать элитка — Молдовы. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Александр Пушкин служил по дипломатическому направлению, а также был публицистом, человеком, остро чувствующим свою эпоху, которому удалось донести эту атмосферу до потомков благодаря литературным творениям. Кроме этого поэт обладал гражданской позицией и сопереживал соотечественникам. По словам Марии Захаровой, деятель культуры не отделял себя от народа и воспевал любовь к нему, так как понимал, что именно в этом и заключается его миссия.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, террористическим и запрещено на территории России

