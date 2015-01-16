"Очередной гнойник мафиозной кровавой машины": Захарова о скандале на Украине

В МИД России оценили отсутствие правового поля на Украине.

В Москве объяснили широкой аудитории, почему происходящее на украинской территории нельзя назвать коррупционным скандалом. Речь идет о том, что скандал предполагает нормальную жизнь по законам, даже с изъянами, исключениями и ошибками, но в киевском режиме в последние 10-15 лет не было нормального правового поля. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. По словам эксперта, все плохо в этом государстве было после обретения Украиной независимости, но тогда все можно было объяснить тем, что властям все еще требовалось сформировать собственное правовое поле, так как Киев оказался без конституции, правоприменительной практики, законов и юристов.

О каком мы можем говорить правовом поле, если в ходе первого Майдана они придумали третий тур выборов? Они вместе придумали — этот движок, установленный Западом, западники. Они придумали третий тур выборов, который нигде не прописан. А потом начался абсолютный беспредел. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны напомнили, что затем на Украине на ключевые позиции были расставлены люди, не имеющие даже гражданства. Затем эти же лица пришли в движение активное и стали "транзитными пунктами по перевалке денежных колоссальных масс". Мария Захарова заметила, что то, что изымалось у населения выводилось за границу. Также важно упомянуть об отмывочной станции, когда деньги поступали Украине в виде помощи, но чем больше была эта сумма, тем быстрее она возвращалась в западные банки "на базу".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik