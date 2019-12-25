Захарова отреагировала на заявление Писториуса о конфликте России и НАТО

В МИД России оценили слова министра по обороне Германии об ожидании вооруженного противостояния.

В Москве прокомментировали заявление немецкого министерства по обороне Бориса Писториуса о войне между НАТО и Россией до конца 2029 года. Соответствующий комментарий официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова дала 17 ноября журналистами информационного агентства "РИА Новости".

Теперь нет сомнений в том, кто агрессор. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Ранее немецкий чиновник Борис Писториус в интервью местному изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что война между НАТО и Россией может начаться в 2028 году. По его мнению, изначально такой вооруженный конфликт должен был возникнуть в 2029 году, однако сейчас некоторые аналитики считают, что это возможно уже в 2028-м.

Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Захарова пообещала скорый ответ на новые антироссийские санкции Канады.

Фото: МИД России