В МИД России указали на действия премьер-министра Марка Карни во внешней политике.

В Москве пообещали скорый ответ на новые антироссийские санкции, введенные канадским правительством. Соответствующей информацией в ходе выступления на брифинге с журналистами от 14 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что наша страна оставляет за собой право дать реакцию на действия властей из Оттавы.

Если бывший премьер-министр Трюдо, внучка гитлеровского приспешника Христя Фридланд не успели вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений, то это вполне может получиться у нынешнего премьера Марка Карни, который продолжает прежнюю провальную линию, отражающую несостоятельность и подлинную роль канадской внешней политики Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

