Захарова: киевский режим решил прекратить переговорный процесс

В МИД России оценили интервью Сергея Кислицы для британской газеты The Times.

Материал британского издания The Times стал доказательством того, что киевский режим изначально под предлогом переговоров хотел просто выиграть для себя время. Соответствующий комментарий в ходе выступления на брифинге с журналистами от 14 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат заметила, что украинские власти захотели прекратить переговорный процесс с Москвой, показав общественности собственную незаинтересованность в мирном урегулировании кризисной ситуации. К такому выводу власти нашей страны пришли по результатам интервью заместителя главы украинского внешнеполитического ведомства Сергея Кислицы западными СМИ.

Все это иначе, как абсурдом, назвать нельзя.. Вместо того, чтобы дать ответ на конкретные предложения российской стороны... Киев предпочел во всем обвинить Россию в надежде на ужесточение западных санкций против нашей страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

