В МИД России рассказали о попытке Киева отправить беженцев, находящихся сейчас на территории ЕС, на фронт.

Украинское внешнеполитическое ведомство собирается добиваться экстрадиции украинских граждан из стран-членов Европейского союза. Соответствующей информацией в ходе выступления на брифинге с журналистами от 14 ноября сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат заметила, что киевский режим ставит перед собой задачу по уничтожению собственного населения. В Москве сообщили, что со стороны киевского режима готовятся новые провокации и шаги для того, чтобы вернуть соотечественников из-за границы домой, после чего отправить их на поле боя. Мария Захарова указала, что помимо перераспределения колоссальных денежных средств, махинаций с вооружением, перед чиновниками с Банковой улицы есть задача по ликвидации граждан.

Киевская клика, несмотря на официально снятый запрет на выезд за рубеж молодых мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, готова пойти на любые шаги, в том числе на информационные провокации, чтобы вернуть в страну потенциальных рекрутов, которые оттуда сбежали. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: МИД России