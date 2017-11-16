Захарова прокомментировала разговор Мерца и Зеленского

В МИД России оценили желание Германии вернуть беженцев на Украину.

В Москве прокомментировали телефонный разговор немецкого канцлера Фридриха Мерца с лидером киевского режима Владимиром Зеленским по ситуации, сложившейся с украинскими беженцами в Германии. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова оценила ситуацию в собственном Telegram-канале. Ранее местная газета Die Welt сообщила о том, что глава правительства из Берлина высказался за то, чтобы молодые украинские граждане вместо выезда на территорию ФРГ "несли службу в своей стране". Также Фридрих Мерц в рамках выступления на конгрессе в столице уточнил, что в ходе телефонного контакта с коллегой из Киева попросил Владимира Зеленского заняться этим вопросом. Немецкий политик указал, что бойцы нужды Вооруженным силам Украины. Также Мерц подтвердил планы властей из ФРГ лишить определенные группы украинских беженцев гражданских пособий.

Так было? Мерц: Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

