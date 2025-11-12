В МИД России напомнила, что Британия не хочет продвижения диалога по урегулированию украинского конфликта.

Цель недавней публикации зарубежного издания Financial Times о встрече главы российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марка Рубио на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2025 года заключалась в том, чтобы сорвать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова.

Эта статья в Financial Times была абсолютно точно скомпилирована, она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие британские журналисты как таковые. А, конечно, те, кто стоит за ними и над ними. А почему? Да потому что нужно сделать все, с их точки зрения, чтобы сорвать переговорный процесс. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в 2022 году Великобритания уже сорвала переговоры с украинским руководством, направив киевскому режиму тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, который убедил Владимира Зеленского выйти из мирного процесса. Мария Захарова отметила, что договоренности на том этапе "вот-вот должны были выйти и появиться на свет", однако Борису Джонсону тогда удалось "в ручном режиме" решить эту проблему. По мнению дипломата, сейчас власти из Лондона снова захотели все испортить, чтобы отменить процесс переговоров и набирание оборотов по динамике контактов между США и Россией.

