The National Interest рассказал о создании российского МиГ-41.

The National Interest оценил проект истребителя ПАК ДП. шестого поколения Журналисты американского издания назвали самолет загадочным и малозаметным. Они задались вопросом, сможет ли российский борт изменить правила игры с США. Аналитик Марк Эпископос рассказал, что ПАК ДП также известен как МиГ-41. Он считается преемником МиГ-31.

В 2018 году генеральный директор компании "Микоян" Илья Тарасенко рассказал СМИ, что разработка самолета перешла в экспериментальную стадию, а для завершения проекта потребуется десять лет. Летом 2020 года чиновник отметил, что ПАК ДП создается на основе боевого борта МиГ-31.

Иностранец Марк Эпископос, со ссылкой на данные из открытых источников, делает вывод, что российский истребитель совершит технологический скачок. Он будет разгоняться до скорости 4-4,3 Маха, в то время как МиГ-31 способен разгоняться до показателей в 2,8 Маха. Отдельные источники говорят, что истребитель шестого поколения будет иметь скорость в 5 Махов. Это позволит МиГ-31 действовать в ближнем космосе. Информации о вооружении самолета еще нет.

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