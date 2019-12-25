NI призвал США сотрудничать с Россией ради "блокирования" Китая в Арктике, а также в целях проведения борьбы с климатическими изменениями в регионе. Об этом заявил военный эксперт Генри-Николас Гроссман
В то время как одни наблюдатели подвергают резкой критике "отставание в области ледоколов", реальная проблема состоит в том, что в политике США в Арктике отсутствует направленность. США следует разработать более качественный подход, включающий в себя новую договоренность по сотрудничеству с Россией
Генри-Николас Гроссман, автор The National Interest
Специалист уточнил, что на данный момент пекин имеет "колониальные амбиции" в регионе. Китай стремится закрепить собственные позиции за счет вытеснения западных государств из Арктики. Гроссман предполагает, что Москва будет рада ограничить в регионе собственные отношения с КНР по коммерческим проектам.
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Фото: Pixabay.com
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