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В США объяснили "ненужность" танков в Нагорном Карабахе
Сегодня, 7:37
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lesjasap

В США объяснили "ненужность" танков в Нагорном Карабахе

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The National Interest оценил вооруженный конфликт между Баку и Ереваном.

В США объяснили "ненужность" танков в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали журналисты из The National Interest. В СМИ уточнили, что в рамках конфликта военные ликвидировали более 300 единиц боевых машин, включая бронетехнику (137 танков со стороны Баку, 130- со стороны Еревана). Такую ситуацию американские эксперты связали с недостаточной тактический подготовкой сторон и отсутствием у них действенных систем ПВО. Комплексы могли бы обеспечить странам прикрытие с воздуха, в частности - для танков.

Ни одна из сторон не имеет необходимой противовоздушной обороны для защиты наземных подразделений

публикация The National Interest 

Журналисты напомнили военным, что в современном конфликте танки успешно используются Индией и Китаем, несмотря на то, что обе стороны располагают развитыми системами ПВО.

National Interest оценил шансы США против России в войне на суше.

Фото: Pixabay.com

Теги: the national interest, нагорный карабах, пво, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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