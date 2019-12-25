The National Interest оценил вооруженный конфликт между Баку и Ереваном.

В США объяснили "ненужность" танков в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали журналисты из The National Interest. В СМИ уточнили, что в рамках конфликта военные ликвидировали более 300 единиц боевых машин, включая бронетехнику (137 танков со стороны Баку, 130- со стороны Еревана). Такую ситуацию американские эксперты связали с недостаточной тактический подготовкой сторон и отсутствием у них действенных систем ПВО. Комплексы могли бы обеспечить странам прикрытие с воздуха, в частности - для танков.

Ни одна из сторон не имеет необходимой противовоздушной обороны для защиты наземных подразделений публикация The National Interest

Журналисты напомнили военным, что в современном конфликте танки успешно используются Индией и Китаем, несмотря на то, что обе стороны располагают развитыми системами ПВО.

National Interest оценил шансы США против России в войне на суше.

Фото: Pixabay.com