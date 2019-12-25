National Interest оценил угрозу для США от российских "Авангардов". Американский публицист Питер Сучиу прокомментировал создание гиперзвукового блока "Авангард".
"Авангард" оснащен гиперзвуковой скоростью и может маневрировать в атмосфере. В совокупности, это затрудняет противодействие вооружению. В Пекине считают, что российские гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками могут "опустошить" оборону США. Сучиу напомнил, что "Авангард" это лишь один из компонентов большого российского арсенала. Он включает в себя 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования. Кроме того, существует ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками.
"Авангард" может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Он неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.
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