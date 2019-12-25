Автор публикации допустил, что российское оружие бросит серьезный вызов Соединенным Штатам.

National Interest оценил угрозу для США от российских "Авангардов". Американский публицист Питер Сучиу прокомментировал создание гиперзвукового блока "Авангард".

"Авангард" оснащен гиперзвуковой скоростью и может маневрировать в атмосфере. В совокупности, это затрудняет противодействие вооружению. В Пекине считают, что российские гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками могут "опустошить" оборону США. Сучиу напомнил, что "Авангард" это лишь один из компонентов большого российского арсенала. Он включает в себя 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования. Кроме того, существует ядерное оружие, доставляемое бомбардировщиками.

"Авангард" может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Он неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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