Стало известно, какие перспективы ждут Россию в случае победы Байдена

Политик считает, что если действующий президент США Дональд Трамп победит на выборах, то его противники не признают своего поражения.

Стало известно, какие перспективы ждут Россию в случае победы Джо Байдена на президентских выборах США. Сенатор Алексей Пушков считает, что Россия может стать "первым объектом атаки". Об этом пишет сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, в США уже накаляется предвыборная обстановка.

Лидеры коалиции заранее объявляют Байдена победителем и угрожают, что "Трампу не удастся украсть эти выборы". Это означает, наконец, что в случае, если "адская коалиция" все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру. - Алексей Пушков, сенатор

Напомним, что выборы президента США состоятся 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок. Главным соперником действующего главы государства выступает кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее мы сообщили, что Вашингтон восстановил санкции ООН против Ирана.