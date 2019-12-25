В воскресенье председатель СБ ООН получил уведомление "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Вашингтон восстановил санкции ООН против Ирана. В ближайшие дни будут приняты меры против Ирана и "нарушителей" возвращаемых санкций СБ ООН по ядерной программе. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращенных санкций СБ ООН. Отмечается, что все положения резолюций СБ ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, прекращенные резолюцией 2231, снова вступают в силу. Помпео подчеркнул, что подобное решение обусловлено невыполненными Ираном обязательствами по СВПД. Кроме того, Совбез провалил продление оружейного эмбарго.

Согласно нашим правам по резолюции 2231, мы инициируем процесс возвращения всех ранее прекращенных санкций ООН, включая оружейное эмбарго. - Майк Помпео, госсекретарь США

Помпео уточнил, что Вашингтон продолжит давить на Иран до тех пор, пока он не заключит с США всеобъемлющее соглашение, которое бы сдерживало угрозы нераспространения и оставило распространение хаоса, насилие и кровопролитие.

Ранее мы сообщили, что разработчик "Новичка" извинился перед Навальным.

Фото: pixabay