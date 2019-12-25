Разработчик "Новичка" извинился перед Навальным

Химик назвал разработку яда "преступным бизнесом".

Разработчик боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь".

Вил Мирзаянов отметил, что лично принимал участие в разработке яда, которым отравился Алексей Навальный.

Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился. - Вил Мирзаянов, разработчик "Новичка"

С 1995 года мужчина переехал в Соединенные Штаты. Свою жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. Химику довелось пообщаться с человеком, который выжил после отравления "Новичком". Он уточнил, что симптомы похожи на те, которые упоминал российский политик в Instagram 19 сентября.

Ранее мы сообщили, что в Латвии оценили последствия потери грузов из России.

Фото: Википедия