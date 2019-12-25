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Европарламент принял резолюцию о действиях в отношении России
Сегодня, 15:50
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phil_k

Европарламент принял резолюцию о действиях в отношении России

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Она будет применена к России в случае ее нападения на Украину.

Европарламент принял резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику". Данный документ применят к РФ в случае ее нападения на Украину. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно принятой резолюции, ЕС  будет обязан остановить импорт нефти и газа из России, отключить ее от международной банковской платежной системы SWIFT, а также заморозить все европейские активы представителей российской власти и олигархов РФ. Также подразумевается запрет въезда на территорию стран Евросоюза этим людям и членам их семей.

Члены Европарламента также призвали Россию "отвести войска из Донбасса" и вернуть Крым Украине. Согласно принятой резолюции, от РФ требуют четкого выполнения требований минских соглашений.

Новый документ призывает Москву незамедлительно освободить Алексей Навального, а также всех россиян, которые оказались задержанными после несанкционированных акций протеста в его поддержку. Также Европарламент настаивает на подробном расследовании дела об отравлении оппозиционера.

Сообщается, что за применение резолюции проголосовали 548 членов ЕП,  против – 25, 113 парламентариев воздержались от ответа.

Ранее российский миллиардер призвал скорее ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT.

Фото: pixabay.com

Теги: европарламент, конфликт на донбассе, отключение россии от swift, отравление навального, резолюция против россии
Категории: Новости России, Лента новостей,

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