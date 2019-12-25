Российский миллиардер призвал скорее ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT

России нужно запускать в оборот цифровой рубль. Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что это должна быть немедленная мера после информации о внесении в проект резолюции Европарламента предложения об отключении России от платежной системы SWIFT.
Еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, — о необходимости СКОРЕЙШЕГО ввода в оборот цифрового рубля!
Из Телеграм-канала Олега Дерипаски
Бизнесмен также подчеркнул, что эта мера необходима России для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
SWIFT – международная система передачи информации и совершения платежей между банками. Ей пользуются более 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия – одна из самых активных пользователей системы.
Ранее мы сообщали, что в Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT
Фото: pixabay
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