Российский миллиардер призвал скорее ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на новость о возможном отключении России от SWIFT.

России нужно запускать в оборот цифровой рубль. Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что это должна быть немедленная мера после информации о внесении в проект резолюции Европарламента предложения об отключении России от платежной системы SWIFT.

Еще одно напоминание, и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, — о необходимости СКОРЕЙШЕГО ввода в оборот цифрового рубля! Из Телеграм-канала Олега Дерипаски

Бизнесмен также подчеркнул, что эта мера необходима России для обеспечения экспорто-импортных расчетов.

SWIFT – международная система передачи информации и совершения платежей между банками. Ей пользуются более 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия – одна из самых активных пользователей системы.

Ранее мы сообщали, что в Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT

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