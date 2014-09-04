Он был единственным кандидатом на руководящий пост.

Основатель компании "Эн+" Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование за нового президента федерации прошло сегодня, 26 декабря в Москве на конференции организации. Дерипаска избран единогласно, он был единственным кандидатом. Отмечается, что на пост также претендовал директор организации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус. Однако позже он решил снять свою кандидатуру с выборов.

Дерипаска сменит на руководящем посту Бориса Скрынника, который скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавлял Федерацию хоккея с мячом России с 2009 года.

Видео: Telegram / Rusbandy