Петербург усиливает меры доступности для избирателей с инвалидностью к ЕДГ-2026

Городская избирательная комиссия внедряет новые сервисы и методы адресной помощи. Заявку на голосование на дому можно будет подать через портал "Госуслуги".

В Санкт-Петербурге стартовала масштабная подготовка к Единому дню голосования 2026 года. Приоритетной задачей избирательной системы города стало создание инклюзивной среды, которая позволит каждому петербуржцу реализовать свое конституционное право вне зависимости от состояния здоровья. Как сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин, к ЕДГ-2026 будут реализованы дополнительные решения по организации доступности участков и процедур.

Для тех граждан, кому по состоянию здоровья сложно лично посетить избирательный участок, упрощается процедура подачи заявления на голосование на дому. Теперь оформить заявку можно будет через портал "Госуслуги". Эксперты называют этот способ самым быстрым и удобным, так как он исключает необходимость личных визитов или телефонных звонков в комиссию — система автоматически передаст данные в нужный участковый избирательный комитет. Сведения о численности избирателей с инвалидностью от Социального фонда России будут поступать в избирательные комиссии в новом формате — в разрезе каждого конкретного участка. Такая детализация позволит организаторам выборов выстроить помощь максимально адресно. Зная потребности избирателей на конкретном участке, комиссии смогут заранее подготовить необходимые технические средства, расширить проходы или направить дополнительных ассистентов именно туда, где они нужнее всего.

Традиционно большую роль в обеспечении доступности выборов играют добровольцы. В 2026 году набор волонтеров, желающих помочь маломобильным гражданам в дни голосования, будет централизованным. Все желающие оказать содействие избирателям в Петербурге смогут подать официальную заявку через общероссийский портал "Добро.РФ".

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии