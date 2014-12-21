"Зенит" вошел в топ-100 клубов мира по стоимости состава

Нынешний состав сине-бело-голубых оценивается в 174,9 млн евро.

Петербургский "Зенит" вошел в топ-100 футбольных клубов мира по стоимости состава. Об этом сообщает статистический портал Transfermarkt.

Нынешний состав сине-бело-голубых оценивается в 174,9 млн евро. Самым дорогим игроком "Зенита" является полузащитник Луис Энрике (24 млн евро). В первую сотню также попал еще один российский клуб. Московский "Спартак" занял 97-е место. Его состав оценивается в 131,35 млн евро.

Лидером рейтинга стал мадридский "Реал". Стоимость состава испанского клуба составляет 1,38 млрд евро. Второе место занимает лондонский "Арсенал" (1,29 млрд). Тройку лидеров замкнул "Манчестер Сити" (1,19 млрд).

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" не собирается отпускать Эраковича в "Црвену Звезду".

Фото: Piter.tv