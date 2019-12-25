В Совфеде оценили призывы отключить Россию от SWIFT

Угроза отключить Россию от SWIFT не имеет юридической силы.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что резолюция Европарламента об отключении России от платежной системы SWIFT не имеет юридической силы. Чиновник сказал РИА Новости, что при блокировке системы Европе придется платить за российскую нефть "наличными в чемоданах".

Джабаров отметил, что Европарламент ничего не решает, а его резолюции имеют рекомендательный парламент.

Парламентарий напомнил, что покупка ресурсов у США обойдется европейским покупателям в полтора раза дороже. И любая обходная схема будет стоить дополнительных денег.

В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран. Владимир Джабаров, первый замглавы международного комитета Совфеда

Накануне мы сообщали, что в Европарламенте предложили отключить Россию от SWIFT. Однако позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не может этого сделать.

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