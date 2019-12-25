В Европарламенте предложили отключить Россию от SWIFT

В проекте резолюции ЕП также предлагают отказаться от российских нефти и газа.

Европейский парламент внес в проект резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. В документе уточняется, что санкции введут в силу "в случае продолжения агрессии на Украине", передает РИА Новости.

В проекте документа также прописано предложение отказаться от газа и нефти из России. Это касается и остановки строительство газопровода "Северный поток-2". ЕП также призывает Россию остановить неоправданное наращивание военных сил для угроз соседям.

Также в резолюцию предлагают внести санкции за коррупцию. В эти списки могут попасть российские олигархи.

SWIFT – международная система передачи информации и совершения платежей между банками. Ей пользуются более 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия – одна из самых активных пользователей системы.

Европейская народная партия – крупнейшая фракция Европейского парламента 26 апреля предложила отключить Россию от SWIFT. Ранее сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России существует база для аналога платежной системы SWIF

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