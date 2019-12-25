Лавров: В России существует база для аналога платежной системы SWIFT

Он призвал ЦБ и правительство обеспечить надежность этой базы на случай отключения от SWIFT.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в РФ существует база для создания аналога международной банковской платежной системы SWIFT. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лавров заявил, что российская альтернатива должна быть независимой и надежной, чтобы никакие силы извне не смогли нанести какой-либо ущерб и помешать развитию экономики России.

И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести. Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Напомним, система SWIFT объединяет более одиннадцати тысяч финансовых организаций в 200 странах мира. Замглавы МИД Александр Панкин ранее также заявлял о возможном создании альтернативы SWIFT. По его мнению, это следует осуществить не только как подстраховку от возможного отключения России от этой платежной системы, но и как следующий шаг развития цифровых платежей в РФ.

Ранее Кулеба призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT.

Видео: МИД России