Глава МИД Украины призвал ЕС усилить давление на РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз отключить Россию от SWIFT. Такое заявление министр внешнеполитического ведомства сделал во время встречи с послами. Информация о заявлении спикера приведена журналистами из Рейтер. Чиновник призвал отключить РФ от Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи в качестве одной из мер воздействия. В Киеве заметили, что если этого не произойдет, то правительство будет искать другие методы.

Напомним, что SWIFT представляет из себя систему передачи информации и совершения платежей. К данному механизму подключены более 11 тысяч компаний. В СМИ регулярно появляется информация о том, что в рамках западных санкций Москву могут отключить от системы. В конце марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в настоящее время РФ не исключает такой угрозы, как и любой другой.

Visa и MasterCard заявили о продолжении работы на территории РФ.

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine