В МИД России заявили о поиске альтернативы SWIFT

Пока Россия не планирует отказываться от нее.

Россия будет искать альтернативу системе SWIFT, если ее отключат. Об этом сообщает "РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД Александр Панкин. Пока РФ не видит смысла отказываться от нее.

От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)". Александр Панкин, замглавы МИД РФ

Панкин считает, что пока рано обсуждать и искать потенциальных партнеров на случай разработки альтернативы SWIFT.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ следует переходить к альтернативным доллару валютам, чтобы снизить риски санкций и потенциальных издержек для экономоператоров.

Ранее в Кремле не исключили, что Россию могут отключить от Visa и MasterCard,

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